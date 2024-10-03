Бывшего российского следователя задержали с арсеналом оружия

В Ростовской области задержали бывшего следователя, в его багажнике нашли оружие

В Ростовской области задержали бывшего заместителя руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексея Панжева. Об этом сообщает 47.news.

По данным агентства, в автомобиле подполковника юстиции нашли арсенал оружия, включая автоматы Калашникова и боевые гранаты

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям о незаконном хранении, перевозке и возможному хищении огнестрельного оружия.

Ранее при обысках в доме экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяют взятку в особо крупном размере, было обнаружено огнестрельное оружие.