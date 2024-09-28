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11:25, 28 сентября 2024Силовые структуры

При обысках в доме экс-замминистра обороны Иванова нашли оружие

При обысках в доме Тимура Иванова обнаружили оружие

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

При обысках в доме экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяют взятку в особо крупном размере, было обнаружено огнестрельное оружие. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Уточняется, что оружие было найдено и при обысках у других фигурантов дела. «В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу», — поделился информацией собеседник агентства.

Бывшего заместителя министра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в апреле. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

В августе глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила открыть в конфискованном замке экс-замминистра обороны лагерь для детского отдыха.

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      Полина Кислицына
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