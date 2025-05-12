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20:11, 12 мая 2025Моя страна

Чеченские города переименуют

Правительство одобрило переименование трех городов в Чечне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Саид Мисарбиев / Wikimedia

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала переименование трех городов в Чечне. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что соответствующие законопроекты подготовил парламент республики. В них идет речь о городах Наурская, Шелковское и Серноводское. Депутаты предлагают дать им названия Нерве (с чеченского — «север»), Терек (в честь реки, у которой находится город) и Серноводск соответственно.

Комиссия правительства поддержала эти названия, однако напомнила, что финансирование работ по переименованию географических объектов осуществляется за счет республики.

В феврале 2022 года парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект о переименовании районных судов Грозного. Депутаты предлагали переименовать Ленинский районный суд Грозного в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.

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