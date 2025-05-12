Девушка накричала на невесту на девичнике и случайно расстроила ее свадьбу

Пользовательница Reddit под ником @FrostGlistenss рассказала, как накричала на подругу по имени Эйми во время ее девичника. Это привело к тому, что та отменила свадьбу.

По словам автора поста, во время девичника жених ее подруги бесконечно звонил и спрашивал, где она находится. Эйми извинялась в слезах, пока гостьи девичника сидели в неловкой тишине. Поосле четвертого звонка девушка не выдержала и накричала на подругу.

«Я просто вышла из себя. Когда она вернулась, я громко сказала, чтобы весь стол мог услышать: "Ты не выходишь замуж за мужчину, а подписываешься на то, чтобы тебя целую жизнь нянчил ревнивый инфантильный мужчина», — написала автор поста. Сразу после этого Эйми расплакалась и убежала, а затем разорвала помолвку.

Мать Эйми поблагодарила рассказчицу за ее вмешательство, однако сама подруга, как и некоторые их общие друзья, отказалась общаться с девушкой. При этом в комментариях пользователи встали на сторону автора поста, отметив, что вмешательство со стороны — хоть и болезненное — может стать спасением от несчастливых отношений.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как заказал подарок родным и случайно раскрыл семейную тайну. По словам мужчины, его мать шокировали результаты подаренного им ДНК-теста.