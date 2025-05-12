Эрдоган обратился к Зеленскому насчет переговоров в Турции

Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять переговоры по Украине в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что будет рад принять российскую и украинскую делегации в Турции по случаю проведения мирных переговоров по Украине. Политик провел в понедельник, 12 мая, разговор с Зеленским, передает канцелярия лидера Турции, пишет РИА Новости.

В ходе беседы главы государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные вопросы.

«Господин президент [Эрдоган] заявил, что будет рад принять делегации России и Украины в Турции по случаю мирных переговоров», — сказано в сообщении.

До этого 12 мая сообщалось, что Владимир Зеленский заявил Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что Киев считает необходимым прекращение огня, несмотря на готовность к переговорам.

Днем ранее Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.