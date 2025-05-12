Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

Зеленский созвонился с президентом Турции Эрдоганом и обсудил переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба главы государства.

«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Украина считает необходимым прекращение огня, несмотря на готовность к переговорам.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

В тот же день Зеленский ответил Путину, что будет лично ждать его на переговорах в Турции при условии прекращения огня.