Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Эрдоган рассказал, что провел переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, его переговоры с Путиным по Украине были всеобъемлющими. «Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной», — сказал политик.

Он также напомнил, что на прошлой неделе также поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним шаги, которые страны могли бы предпринять, чтобы остановить конфликт.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили предложение России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Турецкий лидер поддержал российскую инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для переговоров в его стране, а также посодействовать в организации переговоров ради достижения устойчивого мира.