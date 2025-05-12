Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:28, 12 мая 2025Мир

Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Эрдоган рассказал, что провел переговоры с Путиным и Зеленским по Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, его переговоры с Путиным по Украине были всеобъемлющими. «Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной», — сказал политик.

Он также напомнил, что на прошлой неделе также поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним шаги, которые страны могли бы предпринять, чтобы остановить конфликт.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили предложение России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Турецкий лидер поддержал российскую инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для переговоров в его стране, а также посодействовать в организации переговоров ради достижения устойчивого мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Популярная телеведущая рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

    Названы самые привлекательные мужчины для женщин

    Экс-министр Подмосковья ответил на обвинения в нападении на бывшую девушку

    Трех лидеров стран Европы назвали клоунами

    Высокопоставленного железнодорожника осудили за махинации в российском регионе

    Чеченские города переименуют

    Алиев не приехал на Парад Победы в Москву. Из-за чего произошло охлаждение отношений России и Азербайджана?

    В России оценили американский «недотанк»

    Раскрыт призыв Эрдогана к Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости