Стало известно содержание беседы Путина и Эрдогана

Кремль: Путин и Эрдоган обсудили предложение России о переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, где обсудили предложение России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Содержание беседы стало известно из сообщения на официальном сайте Кремля.

«Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Эрдоган поддержал российскую инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для переговоров в его стране, а также посодействовать в организации переговоров ради достижения устойчивого мира.

Путин также поделился впечатлениями о прошедших в Москве торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы и международных встречах в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции выразили готовность к расширению торгово-инвестиционных и энергетических проектов.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова контролировать перемирие между Россией и Украиной.