Турция заявила о готовности контролировать перемирие между Россией и Украиной

Фидан: Турция готова контролировать перемирие между РФ и Украиной

Анкара готова контролировать перемирие между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который принял участие в онлайн-встрече «коалиции желающих» по ​​Украине, сообщает агентство AA со ссылкой на источники в МИД Турции.

«В ходе мероприятия турецкий министр подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, а также заявил, что Турция поддерживает установление безоговорочного прекращения огня и усилия в этом направлении», — говорится в материале.

Фидан также отметил, что Турция готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией. Он уточнил, что Киев пойдет на это, если Москва согласится на прекращение огня.