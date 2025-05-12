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10:25, 12 мая 2025Бывший СССР

Ермак прокомментировал предложения США по миру на Украине

Ермак: Украина не получала предложений от США по мирному урегулированию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина не получала предложений от США по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

При этом он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия, направленные на урегулирование конфликта. Он добавил, что американцы хотят закончить конфликт России и Украины. Ермак также сообщил, что информация в СМИ появляется всегда от одной из двух сторон.

«Комментировать то, что выходит от стороны агрессора, мне кажется, это неблагодарное занятие. От них часто появляются абсолютно ничем не обоснованные заявления», — сказал он.

Ранее Ермак заявил, что знает детали нового санкционного пакета, который может быть применен против России. По его словам, новый пакет «очень жесткий» и может быть скоординирован с санкционными пакетами Британии, Канады и стран Европы.

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