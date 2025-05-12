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11:04, 12 мая 2025Бывший СССР

Ермак раскрыл цели ресурсной сделки Украины и США

Ермак: Украина за счет ресурсной сделки нашла способ быть партнерами с США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Украина за счет заключения ресурсной сделки нашла способ быть партнерами с США. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«Мы нашли способ как быть партнерами, к чему Украина шла очень долго. То есть быть не просто страной, которую Соединенные Штаты так или иначе поддерживают, а быть страной, интересной Соединенным Штатам, интересной на перспективу», — объяснил Ермак.

По словам главы Офиса президента Украины, соглашение с США по добыче редкоземельных металлов вместе с тем является «очень серьезным» элементом гарантий безопасности.

Ермак также рассказал, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп «почувствовали» друг друга во время переговоров в формате тет-а-тет в Ватикане. Он уточнил, что встреча политиков была очень откровенной.

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