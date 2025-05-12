Трамп и Зеленский «почувствовали» друг друга

Ермак: На переговорах в Ватикане Зеленский и Трамп почувствовали друг друга

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский «почувствовали» друг друга во время переговоров в формате тет-а-тет в Ватикане. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

Ермак назвал встречу украинского и американского лидеров очень откровенной и способной многое изменить. Он также рассказал, что переговоры политиков должны были пройти после мессы. Однако тогда бы это была «другая встреча», добавил глава Офиса Зеленского.

«Я не слышал этого разговора. Я знаю только, что мне рассказал потом президент. Это была встреча, о которой они договорились, что она в большинстве своем останется между ними. Я думаю, что они почувствовали друг друга, почувствовали честность намерений», — отметил Ермак.

Глава Офиса президента Украины также сообщил, что Киев не получал от Вашингтона предложений по мирному урегулированию. При этом он поблагодарил Трампа и его администрацию за усилия, направленные на завершение конфликта.