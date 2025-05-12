Ермак уклонился от ответа на вопрос о переговорах

Ермак не ответил, будут ли переговоры с РФ в случае отказа от перемирия

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не ответил прямо на вопрос, поедет ли Украина на переговоры с Россией, если та откажется от перемирия. Об этом сообщает «Страна.ua».

При этом он заявил, что Киев продолжает требовать предварительной остановки огня на 30 дней для начала ведения переговоров. Он добавил, что перемирие должно контролироваться США, так как они имеют для этого все возможности. Также, по его словам, в этом процессе безусловно должны принимать участие страны Европы. Ермак заключил, что «Украина готова к любым форматам переговоров».

«Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил шансы Украины договориться с Россией. По его словам, он начинает сомневаться в том, что Киев заключит сделку с Москвой.