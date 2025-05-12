Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:38, 12 мая 2025Бывший СССР

Ермак уклонился от ответа на вопрос о переговорах

Ермак не ответил, будут ли переговоры с РФ в случае отказа от перемирия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не ответил прямо на вопрос, поедет ли Украина на переговоры с Россией, если та откажется от перемирия. Об этом сообщает «Страна.ua».

При этом он заявил, что Киев продолжает требовать предварительной остановки огня на 30 дней для начала ведения переговоров. Он добавил, что перемирие должно контролироваться США, так как они имеют для этого все возможности. Также, по его словам, в этом процессе безусловно должны принимать участие страны Европы. Ермак заключил, что «Украина готова к любым форматам переговоров».

«Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил шансы Украины договориться с Россией. По его словам, он начинает сомневаться в том, что Киев заключит сделку с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут получить дачу и землю бесплатно. Что для этого нужно?

    Супруги из России поставили на учет более полутора тысяч мигрантов и попались

    Сын Алибасова женился в десятый раз

    Участник «Времени героев» возглавил департамент Минпросвещения

    Ермак раскрыл детали готовящихся санкций против России

    Россиянам напомнили об одном налоговом вычете

    Аллигатор вытащил женщину из каноэ и растерзал ее

    Россиянин распылил перцовый баллончик в сыновей и поплатился

    В Европе указали США на опасность политики «Америка прежде всего»

    Мужчина изнасиловал двух девочек-подростков на отдыхе и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости