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19:48, 11 мая 2025Бывший СССР

Трамп засомневался в договороспособности Украины

Трамп начал сомневаться в том, что Украина заключит сделку с Россией
Кирилл Луцюк

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп оценил шансы Украины договориться с Россией. Президента США процитировало РИА Новости.

По его словам, он начинает сомневаться в том, что Киев заключит сделку с Москвой. Если этот прогноз сбудется, то, как отметил Трамп, и Брюссель, и Вашингтон будут знать, какие все занимают позиции, и станут действовать соответствующе.

До этого Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Москвой переговоры в Турции. Как полагает президент США, их результат даст понять, достижимо ли мирное соглашение. Кроме того, он предсказал, что следующая неделя в контексте ситуации на Украине окажется богата на решающие события.

Глава Белого дома признал, что разрешить конфликт на Украине оказалось гораздо сложнее, чем он рассчитывал. Усилия Вашингтона, предпринятые в этом направлении, стали «растущим разочарованием», из-за которого Трамп не может спать. Одной из сложностей в урегулировании этого противостоянии он назвал переговоры с российской стороной.

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