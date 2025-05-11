Трамп засомневался в договороспособности Украины

Трамп начал сомневаться в том, что Украина заключит сделку с Россией

Глава Белого дома Дональд Трамп оценил шансы Украины договориться с Россией. Президента США процитировало РИА Новости.

По его словам, он начинает сомневаться в том, что Киев заключит сделку с Москвой. Если этот прогноз сбудется, то, как отметил Трамп, и Брюссель, и Вашингтон будут знать, какие все занимают позиции, и станут действовать соответствующе.

До этого Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Москвой переговоры в Турции. Как полагает президент США, их результат даст понять, достижимо ли мирное соглашение. Кроме того, он предсказал, что следующая неделя в контексте ситуации на Украине окажется богата на решающие события.

Глава Белого дома признал, что разрешить конфликт на Украине оказалось гораздо сложнее, чем он рассчитывал. Усилия Вашингтона, предпринятые в этом направлении, стали «растущим разочарованием», из-за которого Трамп не может спать. Одной из сложностей в урегулировании этого противостоянии он назвал переговоры с российской стороной.