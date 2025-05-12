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08:40, 12 мая 2025Мир

ЕС предостерегли от ускоренного принятия Украины

Politico: Ускоренное принятие Украины в ЕС может усугубить проблемы объединения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Ускоренное принятие Украины в Европейский союз (ЕС) может не только не принести пользы, но и усугубить внутренние проблемы объединения. Об этом заявил ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли, передает Politico.

«Принятие Украины в ЕС представляет собой колоссальную проблему, которая полностью изменит бюджетную структуру блока и поставит под угрозу единство, поскольку страна сразу же станет крупнейшим получателем средств ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ключевых препятствий на пути вступления Украины остаются высокий уровень коррупции и риск снижения доверия к самому объединению

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС ускорить процесс вступления Украины в объединение. Она добавила, что членство Украины в ЕС станет «величайшей гарантией справедливого и прочного мира».

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