ЕС упрекнули во лжи из-за угроз в адрес России

Спецпомощник Аморим: ЕС не может оказывать поддержку Украине

Страны Европейского союза (ЕС) не могут оказывать военную поддержку Украине в том объеме, о котором они постоянно говорят, когда угрожают России. Об этом заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД страны Селсу Аморим в интервью телеканалу CNN.

«Европейцы создают впечатление, что они окажут [Украине] неограниченную поддержку. Но я не думаю, что это действительно будет так», — отметил дипломат.

Аморим подчеркнул, что невозможно сразу достичь идеального договора по Украине и призвал к началу мирных переговоров, с целью достичь первого, минимального компромисса.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил российскому лидеру Владимиру Путину себя в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Как утверждается, в ходе прошедших 9 мая в Кремле переговоров глава южноамериканского государства обсудил с Путиным предложения, ранее подготовленные совместно Китаем и Бразилией, а также «предложил свою помощь в качестве посредника».