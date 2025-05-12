Европейские страны ополчились против ЕСПЧ

Euractiv: Дания и Италия призвали присоединиться к критике ЕСПЧ

Дания и Италия подготовили письмо с критикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и призвали другие европейские страны присоединиться к ним. Об этом сообщает Euractiv.

«Дания и Италия просят другие страны поддержать письмо, критикующее Европейский суд по правам человека за то, что он заходит "слишком далеко" в толковании закона, особенно в вопросах миграции», — говорится в материале.

В проекте письма Копенгаген и Рим предупреждают, что некоторые недавние решения расширили значение Конвенции за пределы ее первоначального замысла и ограничили их способность «принимать политические решения в наших собственных демократиях».

По данным издания, поддержать Данию и Италию в этом вопросе могут Чехия, Финляндия, Польша и Нидерланды.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц объявит чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за обострения миграционного кризиса. Немецкое правительство активирует статью 72 Договора о функционировании Евросоюза, которая позволит не пускать в страну желающих получить убежище.