Гунба назвал атаки БПЛА на Россию в преддверии 9 мая проявлением гостерроризма

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма и попыткой стереть память о подвиге советского народа. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба, передает РИА Новости.

По его словам, украинские власти выступают против самой памяти. Он добавил, что самой Украины в ее прежней форме могло бы не существовать, если бы не герои советского периода. Гунба назвал атаки на Россию беспилотников проявлением неофашизма, направленным на то, чтобы испортить праздник миллионам людей, однако такие попытки обречены на провал.

Ранее Гунба заявил, что Грузии нужно смириться с тем, что Абхазия является независимым государством. Президент добавил, что диалог с Тбилиси возможен только при условии признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы.

До этого на всей территории Абхазии пропал свет. Причиной тому стал сильный ветер.