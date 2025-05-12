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07:16, 12 мая 2025Ценности

Известная телеведущая показала фигуру в купальнике

Телеведущая Ферн МакКанн показала фигуру в фиолетовом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: dailymail.co.uk

Звезда нескольких британских реалити-шоу Ферн МакКанн показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя известная телеведущая продемонстрировала формы в раздельном фиолетовом купальнике, который состоял из топа и плавок с заниженной талией. Кроме того, знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

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На видео МакКанн приготовила клубничный протеиновый коктейль, а затем переоделась в красный спортивный комплект с глубоким декольте.

В апреле 43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в бикини. Американская певица и танцовщица Эшли Робертс разместила серию снимков, на которых она позирует на лодке.

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