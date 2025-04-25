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01:00, 25 апреля 2025Ценности

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в бикини

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls Эшли Робертс показала фигуру в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iamashleyroberts

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс показала фигуру на фото в бикини. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых она позирует на лодке в купальнике синего цвета. Кроме того, исполнительница надела клетчатую желтую панаму, серые солнцезащитные очки и несколько украшений, в том числе серьги-кольца и серебряное колье.

Экс-участница Pussycat Dolls не уточнила, где были сделаны кадры. «Время озер», — подписала она пост.

В сентябре певица Николь Шерзингер поделилась с фанатами снимками в откровенном виде. Тогда поп-исполнительница запечатлела себя на камеру во время отдыха в Португалии.

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