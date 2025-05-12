Известный комик рассказал о странной особенности уехавших из России людей

Комик Орлов заявил, что уехавшие из России зрители выглядят несовременно

Известный российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о странной особенности зрителей, уехавших из России, которую он заметил во время выступлений за рубежом. Об этом он вспомнил в выпуске шоу «Самый хороший подкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Часто такое бывает: вот в каком году человек уехал, вот в том году он и [застрял]. Иногда это даже в одежде отражается», — рассказал юморист.

Комик отметил, что люди, давно уехавшие из России, могу выглядеть несовременно. Так, вспомнил Орлов, в турецком городе Анталия он видел зрительницу, на руках которой были надеты перчатки с обрезанными пальцами, украшенные стразами. Стендапер пошутил, что последний раз видел такой аксессуар в видео, снятом в 2000-х годах.

Ранее Орлов рассказал об особенности Японии, которая его удивила. По словам комика, в стране нет заведений с невкусной едой в меню.