Китай и США решили создать механизм торгово-экономических консультаций

США и Китай договорились создать механизм торгово-экономических консультаций

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии. Об этом сообщает Politico.

Такое решение принято на фоне заоблачных тарифов, говорится в статье. Отмечается, что соответствующие детали будут согласованы в ближайшее время. Уточняется, что стороны опубликуют совместное заявление в понедельник, 12 мая.

Как отметил Хэ Лифэн, благодаря усилиям стран встреча была продуктивной и стала важным первым шагом, предпринятым обеими сторонами для надлежащего разрешения своих разногласий посредством равноправного диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. «Показатель в 145 процентов действительно очень высок», — признал он. Американский лидер пообещал, что размер пошлин «существенно уменьшится, но не станет нулевым».