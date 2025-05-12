Крупнейшая авиакомпания России снова запустила распродажу билетов

«Аэрофлот» возобновил распродажу билетов с вылетами в ближайшие дни

«Аэрофлот» возобновил распродажу билетов, которая, предположительно, была приостановлена из-за массовых сбоев в аэропортах России на майских праздниках. Об этом сообщается на сайте крупнейшей авиакомпании страны.

Уточняется, что перевозчик снова запустил акцию на билеты с вылетами в ближайшие два дня. Новые направления по специальным ценам будут предлагать 12 и 13 мая.

В распродаже участвуют как российские, так и зарубежные рейсы. Например, улететь из Москвы в Астрахань и Минводы можно от 3 тысяч рублей. А билеты из столицы в Гуанчжоу (Китай) и на Пхукет (Таиланд) стоят от 10 тысяч.

Полный перечень направлений и условия акции размещены на официальном сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что на майские праздники россияне массово устремились в страны Африки. Например, турпоток в Тунис вырос на 114 процентов.

