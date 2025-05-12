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09:23, 12 мая 2025Путешествия

Россияне массово устремились в одну страну Африки в мае

Турпоток из России в Тунис на майские праздники вырос на 114 %
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Майские праздники за границей провели на 11 процентов россиян больше, чем год назад, а в целом спрос на зарубежные туры вырос на 43 процента. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Мегафона и «Слетать.ру», которое есть у «Ленты.ру».

Лидером по приему российских путешественников стала Турция, за ней следуют Белоруссия и Казахстан. В топ-пять самых востребованных направлений также оказались ОАЭ и Египет.

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Отмечается, что турпоток во Вьетнам в мае вырос на 182 процента по сравнению с прошлым годом. Также россияне массово устремились в одну страну Африки — Тунис (плюс 114 процентов). Кроме того, на 88 процентов больше туристов посетили Иорданию.

Интерес россиян к Африке заметно вырос: количество российских туристов в странах этого континента в начале мая 2025-го увеличилось на 40 процентов. Помимо Туниса, наибольший прирост показали Марокко (плюс 67 процентов), Египет (плюс 42 процента) и ЮАР (плюс 27 процентов).

Ранее сообщалось, что спрос на туры в Дубай на майские праздники повысился на 60 процентов в сравнении с прошлым годом. А на Сочи тем временем понизился на столько же.

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