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12:01, 24 апреля 2025Путешествия

Россияне предпочли Дубай отечественным курортам

РСТ: Спрос на Дубай у россиян на майские праздники повысился на 60 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Российские туристы предпочли для летнего отдыха Дубай вместо отечественных курортов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Так, по данным турагентов, спрос на Дубай на майские праздники повысился на 60 процентов в сравнении с прошлым годом, а на Сочи — понизился на столько же. На востребованность эмирата у россиян повлияло закрытие пляжей Анапы из-за выбросов мазута.

Кроме того, соотечественники предпочитают переплатить 50 тысяч за отдых в ОАЭ, чем отдавать 130 тысяч рублей за двоих ради отпуска на курортах страны, указывают специалисты.

Ранее сообщалось, что самые дешевые отели на майские праздники россияне бронируют в Киргизии. Средняя стоимость ночи в гостиницах и апартаментах там составляет 4,9 тысячи рублей.

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