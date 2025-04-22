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16:02, 22 апреля 2025Путешествия

Названы пять стран с самыми дешевыми отелями для поездок на выходные в мае

Ostrovok: Самые дешевые отели на майские праздники россияне бронируют в Киргизии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Самые дешевые отели на майские праздники россияне бронируют в Киргизии. Топ-5 бюджетных направлений для поездок на выходные назвали в сервисе Ostrovok, исследование есть у «Ленты.ру».

По данным источника, средняя стоимость ночи в гостиницах и апартаментах в Киргизии составляет 4,9 тысячи рублей. В пятерку доступных стран также вошел Вьетнам: там остановиться на ночь можно в среднем за 5,1 тысячи рублей.

При этом 5,3 тысячи нужно будет заплатить за отдых в Абхазии, а 5,5 тысячи — в отелях Казахстана. Завершает список Грузия, там средняя стоимость ночи в гостинице в мае достигает 6 тысяч рублей.

Ранее путешественникам раскрыли самые дешевые города России для поездок на майские праздники. В список вошли Иркутск, Тюмень и Самара.

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