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14:03, 18 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Раскрыты самые дешевые направления для отдыха на майские праздники

Иркутск, Тюмень и Самара вошли в топ-3 самых дешевых городов для отдыха в мае
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Иркутск, Тюмень и Самара вошли в топ-3 самых дешевых направлений для отдыха на майских праздниках. Эти данные раскрыл сервис бронирования от 2ГИС «Отелло», которые есть у «Ленты.ру».

Отмечается, что в этих городах средняя стоимость за ночь в отеле с 1 по 11 мая составляет не более 5 тысяч рублей. Кроме того, в числе бюджетных направлений оказались Адлер, Махачкала и Новосибирск (примерно 5,2 тысячи рублей за сутки).

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ТНедорого можно отдохнуть в Краснодаре и Владимире (5,8 тысячи рублей). Десятку самых доступных городов замыкают Екатеринбург и Владивосток (5,9 тысячи за сутки в отеле).

«Для тех, кто хочет избежать толп отдыхающих и при этом сэкономить на проживании также идеально подойдут такие города, как Томск, Вологда и Минеральные Воды», — отмечается в исследовании. Там средний чек за проживание составляет 3,5-4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что желающие приехать в Россию на майские праздники иностранцы остались без мест в отелях из-за наплыва туристов. Объекты размещения оказались заняты россиянами.

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