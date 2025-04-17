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13:58, 17 апреля 2025Путешествия

Желающие попасть в Россию иностранцы остались без мест в отелях из-за наплыва туристов

Иностранцы из ОАЭ, Индии и Китая массово устремились в Россию в мае
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
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Фото: Unsplash

Желающие попасть в Россию на майские праздники иностранцы — в их числе граждане ОАЭ, Индии, Китая — остались без мест в отелях из-за наплыва туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, путешественники из стран Азии и Ближнего Востока начинают ездить в Россию именно во время майских праздников. Популярностью у них пользуются открытие фонтанов в Петергофе и начало навигации в Санкт-Петербурге. В среднем такая поездка обходится на человека в тысячу долларов без перелета (82 тысячи рублей).

Однако туроператоры отмечают, что большинство гостиниц в популярных туристических городах уже заняты россиянами.

Ранее сообщалось, что в 2024 году лидером по числу оформленных классических и электронных виз в Россию стал Китай. Другие активные страны — получатели въездных документов назвали в консульском департаменте МИД РФ.

ЖЗЛ
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