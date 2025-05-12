Жителей ряда регионов России предупредили о заморозках в мае

Синоптик Вильфанд: В Подмосковье температура опустится до минус 2-5 градусов

В Центральном и Северо-Западном федеральном округах, а также в Сибири, на Урале и юге России ожидаются ночные заморозки. Каким регионам стоит ждать похолодания, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С 25 градусов тепла в Новосибирской, Омской и Томской областях дневная температура с понедельника, 12 мая, опустится до плюс 15-18 градусов. В Красноярском крае и Хакасии показатель снизится сразу на 8-10 градусов, приблизившись к отметке в плюс 7-12 градусов. Ночные температуры в этих регионах составят от нуля до 5 градусов тепла. В отдельных районах вероятны и заморозки до минус 2 градусов.

Также о похолодании синоптик предупреждает жителей Тверской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Воронежской, Белгородской, Свердловской и Кировской областей. В этих регионах столбики термометров ночью понизятся до минус 2-5 градусов. До вторника заморозки придут и в Тульскую, Липецкую, Тамбовскую, Костромскую, Курскую и Калининградскую области — там температура опустится до 1-2 градусов ниже нуля. В степных районах Крыма, по прогнозам Вильфанда, воздух по ночам остынет до минус 2 градусов.

Заморозки будут наблюдаться в Москве и Подмосковье. В связи с непогодой в столичном регионе введен «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 10 часов утра вторника.