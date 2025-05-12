Министр российского региона извинился за подаренные вдове ветерана на 9 Мая кости

В Якутии вдове ветерана подарили на 9 Мая куриные кости и ряженку

Глава якутского Минсельхоза Артем Александров принес извинения за подарок вдове ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Daily Storm в Telegram.

Перед этим в сети распространились сообщения о подаренном женщине наборе из куриных костей, творога и ряженки. Также было опубликовано фото, на котором видно россиянку и подарок местных властей.

После жалобы внуков женщины случившееся вынужден был прокомментировать глава республиканского Минсельхоза. Александров назвал врученные местным жителям подарки недостойными и пообещал вручить им другие наборы. «Для нас ветераны — это люди, чей подвиг и самоотверженный труд являются бесценным достоянием нашей республики и страны», — отметил он.

9 мая по всей России отмечали 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Главным событием дня стал военный парад в Москве, за которым с трибун наблюдали руководители ряда стран. На открытии парада к ветеранам обратился президент России Владимир Путин.