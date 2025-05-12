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16:29, 12 мая 2025Россия

Москвич упал на женщину в метро и сломал ей ногу

РЕН ТВ: Пассажир упал на женщину в метро Москвы и сломал ей ногу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пьяный пассажир упал на женщину на станции «Аннино» в метро Москвы и сломал ей ногу. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 62-летний горожанин рухнул на пассажирку во время спуска на движущемся эскалаторе. В результате женщина получила открытый перелом голени.

Удалось выяснить, что пострадавшая также была нетрезвой. Женщина находится в состоянии средней тяжести.

Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в вагоне поезда московского метро 61-летняя пенсионерка пыталась снять никаб с пассажирки. В результате ее избили.

Наблюдавшие за потасовкой люди вызвали сотрудников полиции. Спустя некоторое время столичную пенсионерку пригласили в суд, там вынесли решение о наказании. Она получила семь суток административного ареста.

При этом мужчину, ударившего пожилую и сломавшего ее планшет, тоже арестовали, но на 13 суток.

ЖЗЛ
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