Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 12 мая 2025Экономика

Москвичей призвали слушать пение соловьев

Москвичам назвали места для слушания пения соловьев
Мария Черкасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москвичам назвали места для слушания пения соловьев. Список опубликовало агентство «Москва» в Telegram-канале.

Этих птиц можно услышать в природном парке «Куркино», Битцевском лесу, Измайловском парке, парке Горького и Нескучном саду, природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», Тропаревском лесопарке и музее-заповеднике «Царицыно». Наиболее активно соловьи поют после 22:00 и до 7:00. Их также можно услышать в скверах и дворах домов.

Ранее жителей столицы призвали не подкармливать уток, поскольку это может навредить их потомству. Специалисты напомнили, что пернатым необходимо обладать навыком самостоятельно добывать себе пищу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано новое фото Сергея Суровикина. Пропавшего из публичного поля генерала заметили в Африке

    Военкор объяснил значение Котляровки

    Полиция изложила свою версию произошедшего с насаженной на штырь забора девушкой

    В США раскрыли планы Трампа в турне по Ближнему Востоку

    Российский бизнесмен получил шесть лет колонии за поставку поддельных медицинских халатов

    Россиянин прокомментировал теракт в Буденновске и заинтересовал силовиков

    Турист спрятал наличные на спине и оказался под угрозой многомиллионного штрафа

    В российском регионе введут режим ЧС из-за последствий заморозков

    Apple выпустит стеклянный iPhone

    Дом российского бойца СВО сгорел с миллионными выплатами внутри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости