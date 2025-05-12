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15:05, 12 мая 2025Экономика

Москву зальет дождями

Синоптик Тишковец: Во вторник в столице выпадет 20 % месячной нормы осадков
Мария Черкасова

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Во вторник, 13 мая, в столичном регионе выпадет около 20 процентов от месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москва окажется на орбите активного циклона, погода ожидается пасмурная и довольно дождливая. Сильнее всего дожди будут идти днем и вечером. В столице окажется 7-9 миллиметров осадков, по области выпадет до 9-14 литров дождевой воды на метр площади.

В этот день температура окажется ниже климатической нормы. Ночью похолодает до плюс 1-4 градусов Цельсия, в Подмосковье ожидается от минус одного до плюс четырех градусов. Днем в столице плюс 5-8 градусов Цельсия, по области — плюс 4-9 градусов. Такая погода соответствует климатической норме середины осени.

При этом синоптик сообщил, что в Центральной России 13 мая в атмосфере «зависнет» циклонический вихрь с наибольшим количеством осадков в Верхневолжье, где местами выпадет до 20-30 миллиметров влаги. Больше всего дождя прольется на Иваново — три ведра воды на квадратный метр, что составляет 60 процентов от месячной нормы осадков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала потепление в столице в выходные, 17 и 18 мая. Температура повысится до плюс 15-20 градусов Цельсия.

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