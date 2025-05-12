Мужчина сделал глоток минеральной воды и получил ожоги желудка

Житель Испании потерял способность есть и пить после глотка минеральной воды

В Испании мужчина попал в больницу с ожогами желудка и пищевода и потерял способность пить после того, как глотнул минеральной воды. Об этом пишет Oddity Central.

42-летний житель города Сальватерра де Мино Пабло Гонсалес попал в больницу 12 апреля. В тот день он отправился в ресторан поужинать с друзьями, и в конце вечера заказал бутылку газированной минеральной воды, дольку лимона и лед. Однако после того как Гонсалес сделал первый и единственный глоток, он почувствовал нестерпимую боль и жжение во рту.

В этот момент он заметил, что жидкость имеет желтоватый оттенок. Гонсалес выпил немного колы, заказанной его другом, и побежал в туалет ресторана, чтобы прополоскать рот. По его словам, он был «ослеплен» болью и нуждался в помощи друзей, чтобы держаться на ногах. Ему вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали ему внутренние ожоги и попытались облегчить боль обезболивающими. Пищевод и желудок пациента оказались настолько повреждены, что ткани почернели. На 15 дней Гонсалес потерял способность самостоятельно есть и пить. Сейчас его состояние улучшилось, но врачи все еще не могут сказать, восстановится ли он полностью и сколько времени это займет.

При этом причина ожогов остается загадкой. По воспоминаниям Гонсалеса, бутылка известного бренда была запечатана перед тем, как он налил воду в стакан. Полиция проверила записи с камер наблюдения, но пока не нашла ничего существенного. Уже пустую бутылку удалось изъять для анализа. Бутылка, по всей видимости, была опустошена до прибытия правоохранителей.

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