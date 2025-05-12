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19:57, 12 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о провале ультиматума Зеленского и ЕС из-за Трампа

«Страна.ua»: Трамп обнулил ультиматум Зеленского и ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп обнулил ультиматум в отношении Москвы украинского лидера Владимира Зеленского и стран Евросоюза, поддержав предложение России о переговорах. О провале дипломатической стратегии Киева рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Трамп фактически разрушил выстроенную Зеленским и европейскими лидерами стратегию по "принуждению" [президента России Владимира] Путина к миру», — говорится в публикации.

В издании отметили, что, согласно украинскому ультиматуму, прямые переговоры с Россией могли начаться только при объявлении 30-дневного перемирия, однако Трамп поддержал предложение Путина о переговорах в Стамбуле 15 марта, заставив согласиться на них и Зеленского.

Ранее Трамп поддержал прямые переговоры между Россией и Украиной. По его словам, в результате встречи «может произойти что-то хорошее».

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