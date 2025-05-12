На Украине заявили об обмане Зеленским украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнит свое обещание распределить между украинскими детьми доходы от реализации полезных ископаемых. Об этом заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«Все полезные ископаемые принадлежат народу. Я вам хотел бы напомнить, что Зеленский в свое время закон вносил — так называемый экономический паспорт украинца: что дети, которые родились после 2019 года, будут получать отчисления на свои счета, и потом это будет для них стартовый капитал», — сообщил он.
По мнению чиновника, обман заключается в том, что ратифицированное Радой соглашение дает преференции «каким-то другим детям других стран».
1 мая Bloomberg рассказал о подписании сделки между США и Украиной. Сообщается, что после заключения соглашения США получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.