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13:20, 12 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили об обмане Зеленским украинских детей

Экс-спикер Рады Разумков: Сделка по недрам лишит детей Украины доходов от добычи
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / Shutterstock / Fotodom

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнит свое обещание распределить между украинскими детьми доходы от реализации полезных ископаемых. Об этом заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Все полезные ископаемые принадлежат народу. Я вам хотел бы напомнить, что Зеленский в свое время закон вносил — так называемый экономический паспорт украинца: что дети, которые родились после 2019 года, будут получать отчисления на свои счета, и потом это будет для них стартовый капитал», — сообщил он.

По мнению чиновника, обман заключается в том, что ратифицированное Радой соглашение дает преференции «каким-то другим детям других стран».

1 мая Bloomberg рассказал о подписании сделки между США и Украиной. Сообщается, что после заключения соглашения США получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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