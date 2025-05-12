Назван наиболее уязвимый перед деменцией возраст

Невролог Мартынов: Наиболее уязвимы к деменции люди старше 65 лет

Люди определенного возраста более предрасположены к деменции, предупредил врач-невролог Владимир Мартынов. Наиболее уязвимый перед деменцией возраст он назвал в беседе с РИА Новости.

По его словам, наиболее уязвимыми к деменции становятся люди старше 65 лет, особенно если в их семье уже были случаи этого заболевания.

Врач добавил, что риск деменции выше у людей с некоторыми заболеваниями. В их число Мартынов включил гипертонию, сахарный диабет и перенесенный инсульт. Кроме того, к деменции более предрасположены люди, у которых есть лишний вес.

Ранее Майкл Вудворд, руководитель исследования, посвященного деменции, рассказал, что заподозрить деменцию можно, если забывчивость приводит к риску для жизни. Например, когда человек на ночь забывает выключить газ или теряется в знакомых местах.

