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16:35, 12 мая 2025Забота о себе

Назван наиболее уязвимый перед деменцией возраст

Невролог Мартынов: Наиболее уязвимы к деменции люди старше 65 лет
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sam Williams / Unsplash

Люди определенного возраста более предрасположены к деменции, предупредил врач-невролог Владимир Мартынов. Наиболее уязвимый перед деменцией возраст он назвал в беседе с РИА Новости.

По его словам, наиболее уязвимыми к деменции становятся люди старше 65 лет, особенно если в их семье уже были случаи этого заболевания.

Врач добавил, что риск деменции выше у людей с некоторыми заболеваниями. В их число Мартынов включил гипертонию, сахарный диабет и перенесенный инсульт. Кроме того, к деменции более предрасположены люди, у которых есть лишний вес.

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