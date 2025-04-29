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17:32, 29 апреля 2025Забота о себе

Названы способы отличить забывчивость от старческого слабоумия

Гериатр Грэм назвал проблемы с речью типичным симптомом деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рассеянность в пожилом возрасте необязательно указывает на патологическое ухудшение работы мозга, считают руководитель исследований деменции из Австралии Майкл Вудворд и врач-гериатр Десмонд Грэм. Способы отличить обычную забывчивость от старческого слабоумия они назвали изданию The Guardian.

По словам Вудворда, абсолютно нормально, если человек время от времени не помнит, куда положил ключи или очки. Он уточнил, что беспокоиться нужно, когда эпизоды рассеянности происходят часто и связаны с риском. «Например, когда вы забываете на ночь выключить плиту или оставляете открытым кухонный кран, это может быть серьезно», — отметил эксперт. Также, по его мнению, стоит обратиться к врачу, если человек во время беседы забывает суть разговора. К примеру, начинает рассказывать историю, которую уже рассказал несколько минут назад.

Грэм добавил, что проблемы с речью — это типичный симптом деменции. Пациенту становится трудно подбирать и произносить слова, при этом путать имена детей и внуков — это совершенно нормально, уверен врач. По его словам, нужно насторожиться, если, к примеру, трудно вспомнить имена трех из четырех внуков.

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Также по словам специалиста, стоит обратить внимание на способность ориентироваться в пространстве и запоминать важную информацию. Он пояснил, что теряться в незнакомых местах — нормально, а забыть хорошо знакомую дорогу — признак патологии. Тот же принцип работает и с запоминанием информации, считает врач. Он привел пример, что человек с деменцией может забыть о смерти друга, при рассеянности такого не может быть.

Ранее невролог Дилан Винт предупредил, что частое употребление колбас, копченостей и других видов обработанного мяса повышает риск развития деменции. По его словам, исследования обнаружили, что у любителей мясных деликатесов риск старческого слабоумия на 13 процентов выше.

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