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13:29, 4 апреля 2025Забота о себе

Назван увеличивающий риск деменции продукт

Невролог Винт: Обработанное красное мясо увеличивает риск деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Колбасы, копчености и другое обработанное красное мясо увеличивают риск деменции, предупредил невролог Дилан Винт. Его слова приводит HuffPost.

Комментируя исследование, выявившее, что частое потребление обработанного красного мяса на 13 процентов увеличивает риск деменции, Винт отметил, что врачи давно настороженно относятся к этому продукту. По его словам, специалисты рекомендуют есть меньше любого красного мяса, не только обработанного. «Для сохранения здоровья мозга рекомендуется употреблять не более четырех порций этого продукта», — заявил невролог.

Винт назвал красное мясо опасным для мозга из-за содержащихся в нем жиров. В процессе переработки оно становится еще вреднее, считает врач, так как в него добавляют химические консерванты, такие как нитриты, которые негативно влияют на работу мозга.

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Винт также предупредил, что отказ от колбас и копченостей не защитит мозг от слабоумия на 100 процентов. Он отметил, чтобы сохранить ясность ума, важно питаться разнообразно и сбалансировано, есть больше овощей, злаков, бобовых и нежирного мяса. «Самым мощным методом профилактики деменции я бы назвал физическую активность», — заключил невролог.

Ранее иммунолог Эми Шах предупредила, что бесконтрольный прием лекарств с димедролом увеличивает риск деменции. По ее словам, вероятность появления болезни выше при длительном применении.

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