Назван срок потепления в Москве

Синоптик Цыганков: Потепление в Москве начнется 15 мая

Потепление в Москве начнется с четверга, 15 мая. Такой срок назвал жителям столицы начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В начале недели продолжится вторжение холода, рассказал синоптик. Так, в ближайшие три дня дневные температуры не перешагнут отметку плюс 10 градусов, а по ночам все еще возможны заморозки до минус 1 градуса.

В четверг, 15 мая, циклон начнет уходить. Ночью воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, а днем — до плюс 15-17 градусов. «Следующие две ночи плюс 5-10. В пятницу днем 15-20 предварительно, и суббота — 16-21, ну и 14-19 в воскресенье. Ветер в субботу-воскресенье уже южный. Но все дни практически облачно. Начиная с четверга — облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», — заключил Цыганков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в ближайшие дни Москву зальет дождями — во вторник, 13 мая, в столице выпадет около 20 процентов от месячной нормы осадков.