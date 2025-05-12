Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 12 мая 2025Экономика

Назван срок потепления в Москве

Синоптик Цыганков: Потепление в Москве начнется 15 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

Потепление в Москве начнется с четверга, 15 мая. Такой срок назвал жителям столицы начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В начале недели продолжится вторжение холода, рассказал синоптик. Так, в ближайшие три дня дневные температуры не перешагнут отметку плюс 10 градусов, а по ночам все еще возможны заморозки до минус 1 градуса.

В четверг, 15 мая, циклон начнет уходить. Ночью воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, а днем — до плюс 15-17 градусов. «Следующие две ночи плюс 5-10. В пятницу днем 15-20 предварительно, и суббота — 16-21, ну и 14-19 в воскресенье. Ветер в субботу-воскресенье уже южный. Но все дни практически облачно. Начиная с четверга — облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», — заключил Цыганков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в ближайшие дни Москву зальет дождями — во вторник, 13 мая, в столице выпадет около 20 процентов от месячной нормы осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может превратиться в очень большую проблему». Военный блогер резко высказался об отправке преступников на СВО

    Гиперответственных россиян предупредили об одной проблеме на работе

    Samsung назвала стоимость монитора с рекордной частотой

    Актера из «Беспринципных» и «Слепой» избили в центре Москвы

    В Минобороны Армении пожалели о поражении нацистской Германии

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    Уехавшему во Францию банкиру запросили 14,5 года за вывод миллиардов из российского банка

    Доллар укрепился к мировым валютам после решения Китая и США снизить пошлины

    Врач-онколог рассказала о профилактике меланомы

    Страна ЕС захотела стать площадкой для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости