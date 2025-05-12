Названа дата закрытия консульства России в Кракове

Ордаш: Консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня

Консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня. Об этом заявил советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш со ссылкой на МИД Польши, сообщает РИА Новости.

«Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года», — сказал он.

Дипломат отметил, что об этом стало известно из ноты, переданной Министерством иностранных дел Польши.

Ранее Ордаш прибыл в польское внешнеполитическое ведомство для вручения ноты о закрытии генконсульства России в Кракове. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорский заявил, что страна приняла такое решение из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.