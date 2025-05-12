Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:09, 12 мая 2025Мир

Названа дата закрытия консульства России в Кракове

Ордаш: Консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня. Об этом заявил советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш со ссылкой на МИД Польши, сообщает РИА Новости.

«Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года», — сказал он.

Дипломат отметил, что об этом стало известно из ноты, переданной Министерством иностранных дел Польши.

Ранее Ордаш прибыл в польское внешнеполитическое ведомство для вручения ноты о закрытии генконсульства России в Кракове. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорский заявил, что страна приняла такое решение из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    В Кремле заявили о понимании иностранными лидерами позиции Путина

    Россиян призвали закопать тряпку в огороде

    В ВСУ рассказали о новой тактике ВС России с использованием мотоциклов и танков

    Климату Арктики предрекли необратимые изменения

    На Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4

    На Западе заметили необычную деталь в интервью Макрона

    Российская теннисистка вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

    Трамп настоял на проведении встречи между РФ и Украиной

    Названа дата закрытия консульства России в Кракове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости