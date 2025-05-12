Российский дипломат прибыл в МИД Польши для вручения ноты о закрытии консульства

Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши для вручения ноты о закрытии генконсульства РФ в Кракове. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат прибыл к зданию министерства иностранных дел республики на улице Шуха и без комментариев зашел внутрь.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Кракове из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

Также были признаны персонами нон грата трое российских дипломатов.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша продолжает сознательно обрушать отношения с Россией. Дипломат пообещала адекватный ответ России на действия польской стороны.