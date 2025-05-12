В МИД прокомментировали закрытие генконсульства России в Кракове

Захарова: Польша продолжает сознательно обрушать отношения с Россией

Польша продолжает сознательно обрушать отношения с Россией. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Польши закрыть генконсульство России в Кракове, передает РИА Новости.

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — добавила дипломат.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Кракове. Свое решение Сикорский объяснил якобы «наличием доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

До этого министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк обвинили Москву в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года.