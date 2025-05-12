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10:18, 12 мая 2025Мир

Польша решила закрыть еще одно генконсульство России

Глава МИД Сикорский: Польша закроет генконсульство России в Кракове
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / Malina Norocea via Reuters

Польша приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Краков. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в своем аккаунте социальной сети Х.

«Я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», — отметил дипломат.

Свое решение Сикорский объяснил якобы «наличием доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

Ранее министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк обвинили Москву в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве, происшествие произошло 12 мая 2024 года. По словам министров, деятельность поджигателей торгового центра организовывалась находящимся в России лицом.

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