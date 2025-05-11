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22:57, 11 мая 2025Мир

Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра

Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Россия несет ответственность за поджог торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. В этом Москву обвинили министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк.

«На основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками», — указано в заявлении.

По словам министров, деятельность поджигателей торгового центра организовывалась находящимся в РФ лицом. Часть преступников уже задержана.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил в серии поджогов украинских агентов. «С определенного времени в Польше горят различные объекты. Обычно это списывают на тайных агентов России. Но, может, это не агенты России. Украинские агенты?» — отметил он.

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