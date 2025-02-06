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12:25, 6 февраля 2025Мир

Бывший премьер Польши обвинил украинских агентов в серии поджогов

Экс-премьер Польши Миллер: За серией поджогов могут стоять украинские агенты
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Лешек Миллер

Лешек Миллер. Фото: Peter Andrews PA / Reuters

За серией поджогов на польских объектах могут стоять украинские агенты. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью радиостанции Radio Zet.

«С определенного времени в Польше горят различные объекты. Обычно это списывают на тайных агентов России. Но, может, это не агенты России. Украинские агенты?» — отметил Лешек.

По словам экс-премьера, причастность Украины к серии поджогов очевидна. Он также назвал абсолютно точным тот факт, что «украинцы захотят повлиять на избирательный процесс в Польше, на президентские выборы».

В последнее время Польша столкнулась с волной пожаров. В декабре 2024 года стало известно о пожаре в центре ядерных исследований.

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