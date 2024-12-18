Пожар в центре с ядерным реактором произошел в Европе

В Польше произошел пожар в лаборатории Национального центра ядерных исследований

В Польше произошел пожар в центре ядерных исследований. О возгорании в европейской стране сообщает радиостанция RMF24.

Речь идет об инциденте в одной из лабораторий Национального центра ядерных исследований в городе Отвоцке. Там находится единственный в стране ядерный реактор «Мария», который запустили в 1974 году и назвали в честь ученой Марии Склодовской-Кюри.

По данным авторов публикации, помещение арендовала сторонняя компания. От пожара пострадали как минимум два человека. Спасатели уже взяли возгорание под контроль. В RMF24 уточнили, что пожар возник «на значительном удалении» от ядерного реактора.

Ранее работу третьего блока АЭС в Финляндии приостановили из-за неисправности турбины. В компании подчеркнули, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность. Остальные два блока АЭС работали в плановом режиме.