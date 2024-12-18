Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:26, 18 декабря 2024Экономика

Пожар в центре с ядерным реактором произошел в Европе

В Польше произошел пожар в лаборатории Национального центра ядерных исследований
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПожары в Европе:

В Польше произошел пожар в центре ядерных исследований. О возгорании в европейской стране сообщает радиостанция RMF24.

Речь идет об инциденте в одной из лабораторий Национального центра ядерных исследований в городе Отвоцке. Там находится единственный в стране ядерный реактор «Мария», который запустили в 1974 году и назвали в честь ученой Марии Склодовской-Кюри.

По данным авторов публикации, помещение арендовала сторонняя компания. От пожара пострадали как минимум два человека. Спасатели уже взяли возгорание под контроль. В RMF24 уточнили, что пожар возник «на значительном удалении» от ядерного реактора.

Ранее работу третьего блока АЭС в Финляндии приостановили из-за неисправности турбины. В компании подчеркнули, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность. Остальные два блока АЭС работали в плановом режиме.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше