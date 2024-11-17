Работу третьего блока АЭС в Финляндии приостановили из-за поломки

Третий энергоблок АЭС «Олкилуото» в Финляндии прервал работу из-за неисправности

Производство электроэнергии на атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии было приостановлено. Об этом сообщила компания-владелец АЭС Teollisuuden Voima в соцсети X.

Производство электроэнергии на третьем энергоблоке было прервано 17 ноября в 16:28 по местному времени. Причиной стала неисправность турбины. Ожидается, что работа энергоблока будет восстановлена примерно через 24 часа.

В компании подчеркнули, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. Остальные два блока АЭС работают в плановом режиме.

«Олкилуото-3» является самой новой электростанцией в стране — ее ввели в эксплуатацию в апреле 2023 года, через 18 лет после начала строительства. В июне работу АЭС приостанавливали из-за неисправности турбины. В ноябре 2023 года работа «Олкилуото-3» прерывалась дважды с разницей в 10 дней.