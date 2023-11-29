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17:02, 29 ноября 2023Среда обитания

Финская АЭС «Олкилуото-3» снова приостановила работу

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу второй раз за месяц

Фото: krysi@ / Wikimedia

В среду, 29 ноября, финская атомная электростанция (АЭС) «Олкилуото-3» приостановила свою работу из-за неисправности второй раз за месяц. О том, что на объекте снова произошел технический сбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора станции Teollisuuden Voima.

Уточняется, что производство электроэнергии на АЭС было прервано в 13:35 по местному времени (14:35 по Москве). Остановка связана с тестовыми проверками сетей в районе электростанции. На данный момент эксперты пытаются установить точные причины сбоя.

«Олкилуото-3» располагается на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора станции производят около 30 процентов всей энергии, потребляемой в Финляндии.

В прошлый раз АЭС временно остановила работу вечером в воскресенье, 19 ноября. Тогда неисправность была обнаружена в турбинной установке. Электростанция возобновила производство энергии 21 ноября.

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      Александра Качан
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