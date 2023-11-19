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21:55, 19 ноября 2023Мир

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу из-за неисправности

Фото: Reuters

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу вечером в воскресенье из-за неисправности. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на оператора станции Teollisuuden Voima.

Уточняется, что неисправность была обнаружена в турбинной установке. Сейчас работники выясняют причины инцидента. Оператор пообещал сообщить подробности после выяснения сроков восстановления работы станции.

Ранее на финской АЭС обнаружили повреждения в третьем реакторе. Уточняется, что неполадки были обнаружены внутри насосов питательной воды на турбинной установке «Олкилуото-3» во время работ по техническому обслуживанию и проверке. Однако сообщалось, что повреждения не представляют опасности.

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      Юлия Мискевич
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